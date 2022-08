Rentrée politique : quels dossiers attendent Emmanuel Macron et son gouvernement ?

C’est la rentrée de tous les dangers. Au moment où la cote de popularité d’Élisabeth Borne est en hausse à 41% et dépasse même celle d’Emmanuel Macron à 37%, selon l’enquête d’Ifop publiée par le Journal du Dimanche, le premier conseil des ministres va se tenir mercredi à l’Élysée.

Climat, pouvoir d’achat, crise énergétique, assurance chômage ou encore réforme des retraites… De nombreux dossiers attendent le président et son gouvernement qui promettent aussi une nouvelle méthode au retour des vacances.

La transition écologique sera l'axe fort de la rentrée

Il y a d’abord l’urgence climatique, après un été caniculaire marqué par les incendies, la sécheresse historique et les phénomènes météorologiques extrêmes. "La transition écologique sera l’axe fort de cette rentrée", insiste un conseiller de l’Élysée. Des annonces devraient d'ailleurs être faites rapidement.

Assurance chômage et réforme des retraites sont au programme

En plus du plan sobriété pour faire face à la crise énergétique, le chef de l’État veut aussi rouvrir certains dossiers sensibles. Un texte sur l’assurance chômage est ainsi prévu au mois d’octobre et des consultations sur la réforme des retraites sont prévues dès septembre.

Le Conseil national de la refondation se lancera le 8 septembre

Il y aura aussi des concertations sur la santé, l’école et les services publics. Tous ces sujets, seront soumis au dialogue dans le cadre du Conseil national de la refondation (CNR). Ce CNR, aux contours encore flous, doit être lancé le 8 septembre. Il est censé réunir syndicats, élus, associations et citoyens pour discuter des projets de loi avant même qu’ils n’arrivent au Parlement.

Le Parlement qui pour la première fois depuis 20 ans reprendra son activité en octobre et pas un mois plus tôt. L’exécutif a voulu se donner du temps pour préparer les textes inscrits à l’agenda et aussi le bras de fer qui s’annonce autour de l’examen du budget pour l’année 2023.