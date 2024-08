Rentrée épineuse pour le PS, divisé sur la stratégie pour Matignon

Une option a déjà été écartée par le chef de l'Etat : celle d'un gouvernement exclusivement composé par le Nouveau Front populaire et mené par Lucie Castets. La candidate de l'alliance de gauche pour Matignon, qui a déjà participé aux rentrées des Ecologistes, des communistes et des Insoumis, terminera sa tournée chez les socialistes vendredi.

Manière de démontrer qu'elle est "toujours soutenue par les quatre forces du NFP", comme elle l'a affirmé jeudi sur BFMTV et RMC, annonçant quitter ses fonctions de directrice des finances à la mairie de Paris afin de "mettre toutes (ses) forces pour préserver l'union de la gauche".

Mais sa présence à Blois n'empêchera pas les divergences au sein du PS de se faire jour, après une petite période d'apaisement et d'unité au moment des européennes autour de Raphaël Glucksmann.

Les opposants internes au premier secrétaire Olivier Faure lui reprochent en particulier son refus de retourner à l'Elysée pour discuter de la nomination d'un Premier ministre autre que Mme Castets. "Je suis toujours prêt à négocier, mais aujourd'hui le chef de l'Etat ne négocie pas", a-t-il justifié sur RTL.

"C'est une position qui n'a pas été validée par le parti", a répliqué Carole Delga, qui s'est elle entretenue avec Emmanuel Macron jeudi matin en tant que présidente de Régions de France, en tandem avec Renaud Muselier. "Candidate à rien", elle a néanmoins jugé "nécessaire que la gauche soit dans une démarche exigeante mais constructive".

"Sociaux-traitres"

Une pierre de plus dans le jardin d'Olivier Faure, déjà ciblé par la maire de Vaulx-en-Velin (Rhône) Hélène Geoffroy et le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol qui réclament aussi que le PS continue de participer aux discussions et ne censure pas a priori un gouvernement qui serait mené par une personnalité de gauche hors NFP.

Hypothèse qui prend de l'épaisseur à mesure que revient dans la presse le nom de l'ex-Premier ministre Bernard Cazeneuve. Celui-ci avait quitté le Parti socialiste il y a deux ans, après l'accord sur l'alliance de gauche Nupes, où La France insoumise s'était taillée la part du lion.

Mais pour la direction, comme pour les députés PS, la ligne est claire: censure de tout gouvernement qui serait une prolongation de la politique macroniste, quel que soit le Premier ministre. "On n'a pas fait tous ces efforts pour revenir au coeur de la gauche, et finir par redevenir des sociaux-traîtres", explique un député socialiste.

"C'est une tempête dans un verre d'eau déclenchée par des gens qui inventent un monde parallèle où un Premier ministre de gauche avec des mesures de gauche serait soutenu par Macron", balaie l'eurodéputé Christophe Clergeau.

La fronde révèle pourtant des désaccords profonds au sein du parti, que n'a pas soldé l'explosif congrès de Marseille en 2023, où le PS s'était déchiré sur la Nupes, défendue par un Olivier Faure qui l'avait emporté d'une très courte tête (51%).

"Travail en entonnoir"

Les Insoumis observent, eux, avec attention les divisions du parti à la rose. Mais "on n'est pas inquiet", assure un membre de la direction du mouvement mélenchoniste, pour qui "ce n'est pas nouveau qu'une partie du PS rêve d'un sous-secrétariat d'Etat de M. Macron".

Du côté de l'Elysée, on y voit plutôt la confirmation que le NFP est "idéologiquement fracturé" et que ses membres "ne sont d'accord sur rien", selon un proche du président qui continue donc son "travail en entonnoir" pour trouver le bon profil pour Matignon.

Le chef de l'Etat a ainsi rencontré jeudi matin le président de l'Association des maires de France et du mouvement Nouvelle énergie, David Lisnard, qui a ses priorités: redressement des comptes de l'Etat, réduction de l'immigration, ou encore revalorisation du travail.

En début d'après-midi, c'est François Sauvadet, le président des Départements de France qui a été reçu. M. Sauvadet a défendu un profil de Premier ministre avec "une solide expérience territoriale", assurant "qu'une des issues à cette crise, c'est de faire confiance aux élus locaux". A la suite de ce rendez-vous, M. Macron s'est envolé pour une visite d'Etat en Serbie, jusqu'à vendredi soir.

Ce qui reporterait la décision "plutôt en fin de semaine", selon l'entourage du président. Au mieux : pour François Sauvadet, la nomination d'un Premier ministre ne devrait pas intervenir ce week-end, "mais plutôt dans le courant de la semaine prochaine".