«Rendez-vous avec la nation» : un nouveau Premier ministre début 2024 ?

Est-ce une porte ouverte à un changement de gouvernement début 2024 ? Emmanuel Macron a confié à nos confrères du "Monde" promettre "un rendez-vous avec la nation" en janvier prochain. Chez les ministres, les paris sont lancés, personne ne sait concrètement quelle est la projection d'Emmanuel Macron lorsqu'il parle de "rendez-vous avec la nation" mais tous y voient un signe.

Deux favoris pour remplacer Élisabeth Borne

Un signe d'envie de changement, de nouveau cap pour redonner du souffle à ce second quinquennat et le remplacement d'Élisabeth Borne n'est plus un tabou. Hors micro, plusieurs membres du gouvernement évoquent cette hypothèse, allant même jusqu'à soutenir cette idée de nouvelle incarnation.

Principale raison : la perspective des élections européennes au mois de juin. "Le temps presse", confie un ministre qui craint une déroute du parti présidentiel face au Rassemblement national. Deux poids lourds du gouvernement font aujourd'hui figure de favori pour Matignon : le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, qui plaide pour une accélération des réformes économiques et le ministre de l'Intérieur. Mais l'avenir de Gérald Darmanin est suspendu au vote du projet de loi immigration.