«Rémunérations annexes» au Parlement européen : Valérie Hayer va déposer plainte contre Manon Aubry

"Je vais déposer plainte dans les prochains jours", a déclaré la tête de liste de la majorité sur TF1, jugeant les accusations de Manon Aubry "inadmissibles" et "scandaleuses". Dans un tweet, l'eurodéputée LFI avait expliqué qu'"un quart des députés européens" touchent des "rémunérations annexes" provenant d'"entreprises privées, de lobbys ou d'États étrangers", s'engageant à refuser ce type de rémunération.

"Un problème avec la vérité"

Elle avait accompagné ce message d'un visuel figurant notamment trois de ses concurrents le 9 juin pour les élections européennes et la fourchette des rémunérations annexes déclarées selon Integrity watch, un site de Transparency international. Ces sommes sont comprises selon Integrity watch entre 12 et 60.000 euros pour Valérie Hayer et Raphaël Gluksmann, tête de liste PS-Place publique et entre 12 et 66.000 euros pour le LR François-Xavier Bellamy.

"Les seules rémunérations que j'ai perçues au tout début du mandat, ce sont des rémunérations d'élu local parce que j'ai été élue locale", a déclaré jeudi Valérie Hayer. "On voit avec ce tweet qu'un certain nombre de mes adversaires dans cette campagne ont un problème avec la vérité et c'est extrêmement problématique", a-t-elle complété.