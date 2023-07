Remaniement : quels ministres pourraient être remplacés et par qui ?

Qui restera au gouvernement ? Qui sera remercié ? Élisabeth Borne peaufine la composition de son nouveau gouvernement. La Première ministre et le chef de l'État ont tenté de s'accorder sur des noms lundi, avant un entretien en tête à tête qui a précédé le dîner à l'Élysée en présence des actuels ministres et secrétaires d'État mardi soir. Ce remaniement à la marge pourrait concerner une dizaine de portefeuilles.

Gabriel Attal à l'Éducation ?

En tête de liste des sortants, la secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative Marlène Schiappa, qui souhaitait tourner une page. Isabelle Rome, qui lui avait succédé à l'égalité hommes-femmes ou encore le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye. D'autres noms moins familiers sont eux aussi sur la sellette comme Olivier Klein, ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, François Braun, ministre des Solidarités et de la Santé et Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.

Certains sautent sur l'occasion pour tenter d'approcher les postes qu'ils convoitent, à l'image de Clément Beaune qui vise le Quai d'Orsay, ou encore Gabriel Attal qui pourrait succéder à Pap Ndiaye à l'Éducation.

Un nouveau porte-parole du gouvernement ?

La Première ministre cherche désormais à pourvoir les postes vacants. Du côté de l'Assemblée, les noms des députés Sacha Houlié, Prisca Thevenot et Maud Bregeon circulent pour succéder à Olivier Véran comme porte-parole du gouvernement. Mais vraisemblablement, Emmanuel Macron peine à faire des choix. Sur fond de désaccord avec Élisabeth Borne, il a été question encore tard dans la nuit, de repousser le Conseil des ministres prévu ce mercredi. Signe qu'en réalité, les jeux sont loin d'être faits.