INFO EUROPE 1 - Remaniement : plusieurs personnalités déjà soumises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

C’est un nouveau signe qui confirme la piste d’un remaniement imminent. Selon les informations d’Europe 1, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, chargée de contrôler les déclarations fiscales et patrimoniales des responsables publics, a déjà étudié le nom de plusieurs profils susceptibles d’être nommés ministres.

Emmanuel Macron a par ailleurs confirmé ce lundi soir Elisabeth Borne au poste de Premier ministre. Un prolongement « dans un souci de "stabilité" et afin de poursuivre le "travail de fond" engagé depuis sa réélection, fait savoir l’Elysée. L’annonce, révélée par voie de presse dans Le Figaro illustre, selon un conseiller gouvernemental, le peu d’enthousiasme du chef de l’Etat à conserver l’actuelle locataire de Matignon. Le président avait notamment la possibilité de laisser démissionner Elisabeth Borne puis de la renommer dans la foulée. Le geste, plus politique, aurait alors été vu comme un soutien plus appuyé.

Une prise de parole cette semaine

Emmanuel Macron va par ailleurs s’exprimer cette semaine. Une prise de parole à l’issue du cap des « 100 jours » qu’il avait fixé en avril dernier. "Le président de la République compte préparer la rentrée en rappelant le cap clair qui est le sien et en rassemblant fortement après cette période" confirme l’Elysée.

En off, un conseiller affirme pourtant que le chef de l’Etat regrette d’avoir fixé ce rendez-vous, considérant que les Français ont déjà la tête aux vacances. Sa prise de parole devrait intervenir entre mercredi et dimanche, avant une grande tournée d’une semaine en Océanie.