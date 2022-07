Remaniement : quelle stratégie pour Emmanuel Macron et Élisabeth Borne

Un week-end très chargé pour l'exécutif, avec le remaniement, qui devrait arriver prochainement. Les jours qui viennent sont donc déterminants, car tout l'enjeu pour Emmanuel Macron et Élisabeth Borne est de tenter de convaincre le plus de députés possible qui ne font pas partie de la majorité.

Un quinquennat sous le signe du compromis permanent

L'objectif du Président de la République et de la Première Ministre est de les inciter à soit voter la confiance du gouvernement mercredi prochain, soit de s'abstenir pour permettre de relégitimer une nouvelle équipe gouvernementale qui pourrait être dévoilée en début de semaine prochaine, lundi ou mardi.

Par exemple, de nombreux votes pourraient évoluer en cas de l'arrivée au gouvernement d'une personnalité politique comme Christelle Morançais, la présidente du groupe Les Républicains des Pays de la Loire.

Pour Emmanuel Macron et Élisabeth Borne, la question est de savoir combien de députés elle serait en mesure d'entraîner derrière elle pour voter la confiance du gouvernement. Car Emmanuel Macron est conscient qu'après le revers des élections législatives, ce quinquennat sera celui du compromis permanent. Il a bien l'intention de remporter au moins une petite victoire, certes symbolique : que son gouvernement obtienne le vote de confiance des députés.