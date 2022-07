Remaniement : quels défis attendent Emmanuel Macron et Élisabeth Borne ?

Le remaniement est attendu d'ici le début de la semaine prochaine, probablement lundi ou mardi. Plusieurs postes restent à attribuer : le ministère de la Transition écologique, puisque Amélie de Montchalin doit partir après sa défaite aux législatives. Même chose pour Brigitte Bourguignon, qui doit partir du ministère de la Santé.

Deux postes actuellement vacants

Il faut aussi trouver une ministre de la Mer en remplacement de Justine Benin qui n'a pas été élue députée elle non plus. Il faut trouver une ministre des Outre-mer aussi, puisque Yaël Braun-Pivet prend la présidence de l'Assemblée. Il y a peut-être même d'autres postes à attribuer : un secrétaire d'Etat aux Transports et au Logement, deux postes actuellement vacants.

Le problème Damien Abad

Tout cela n'est pas simple puisqu'il faut en parallèle que ce remaniement amène à une majorité plus claire, plus solide. Et puis, il y a aussi le sujet Damien Abad à traiter. Est-ce-que le ministre des Solidarités va pouvoir rester à son poste alors qu'il est visé par une enquête pour tentative de viol ? Emmanuel Macron et Elisabeth Borne vont devoir répondre à toutes ces questions alors qu'ils ne se sont pas vus depuis une semaine.

Ils doivent donc se mettre d'accord avant les échéances très importantes de la semaine prochaine. Outre le remaniement qu'on a évoqué, il y aura aussi le discours de politique générale. Elisabeth Borne Ce sera mercredi.