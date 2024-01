Remaniement imminent : pourquoi François Bayrou s'érige comme faiseur de roi ?

Qui succédera à Élisabeth Borne et occupera le poste de Premier ministre ? Cette question pourrait trouver sa réponse dans les prochains jours. Un nom revient souvent, celui du ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Mais rien n'est décidé pour le moment, car, comme il le fait depuis 2017, François Bayrou s'active en coulisses.

Le nombre des députés MoDem pèse sur les décisions

Le président du MoDem est un visiteur du soir du palais de l'Élysée et ce dernier à l'oreille d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, si le chef de l'État s'est résigné à ne pas nommer Catherine Vautrin à Matignon en mai 2022, François Bayrou y est pour beaucoup. Le haut-commissaire au Plan préférait, à l'époque, le profil d'Élisabeth Borne. Et, il a finalement obtenu gain de cause.

Il faut dire que le poids des députés MoDem à l'Assemblée nationale pèse lourd dans les décisions du président de la République. Avec une majorité toute relative, et dans un contexte de divisions au sein de son propre camp, suite à la droitisation de la loi immigration, le locataire de l'Élysée n'a pas d'autre choix que de prêter la plus grande attention à son allié historique. Un élément que François Bayrou sait pertinemment.

Par conséquent, si le nom du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, revient avec insistance pour occuper la fonction de Premier ministre, cette nomination est loin d'être décidée. Le maire de Pau ne porte pas dans son cœur cet ancien membre des Républicains, ex-soutien de Nicolas Sarkozy, perçu comme un fin stratège politique. C'est pour cela qu'il pousse davantage pour la promotion d'un macroniste de la première heure : l'ancien ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie.