Remaniement : Emmanuel Macron, le «maître des horloges»

Qui entourera Emmanuel Macron ce mercredi lors du premier Conseil des ministres de 2024 ? Le plus grand flou règne en macronie alors que les rumeurs d’un remaniement continuent d’enfler. L’avenir d’Élisabeth Borne à Matignon semble plus que jamais incertain, mais la marge de manœuvre du président reste étroite et il pourrait prendre un peu plus de temps qu’attendu pour faire connaître sa décision. Pour peaufiner sa réflexion, Emmanuel Macron s'est retiré ce week-end dans la résidence de la Lanterne, près de Versailles.

Si une fenêtre pour le changement de gouvernement reste évoquée entre ce dimanche soir et lundi matin, l’annonce pourrait aussi intervenir en début de semaine prochaine, prévient un proche du président. "La nouvelle équipe sera en place pour le prochain Conseil des ministres prévu mercredi", assure-t-il à Europe 1, en précisant qu’en cas de contretemps, la traditionnelle réunion à l’Élysée peut toujours être décalée jusqu’à vendredi".

Les soutiens d'Élisabeth Borne plaident sa cause

Selon les informations d’Europe 1, l'ancien ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie tient la corde pour s’installer à Matignon. La promotion de l’actuel ministre des Armées, Sébastien Lecornu, reste aussi envisagée mais elle se heurte notamment aux réticences du patron du Modem, François Bayrou, et du secrétaire général de l’Élysée, Alexis Kohler.

L’option d’un maintien en poste d’Élisabeth Borne n’est pas non plus exclue. Ces derniers jours, certains de ses soutiens ont plaidé auprès du chef de l’État pour qu’elle reste en fonction. Enfin, alors qu’Emmanuel Macron envisageait de lui confier la tête de liste de la majorité pour les élections européennes, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire devrait rester au gouvernement.