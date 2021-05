LR : pourquoi l'exclusion de Renaud Muselier n'est pas à l'ordre du jour

Après l'alliance de leur président de région sortant, Renaud Muselier, avec La République en marche pour la prochaine élection régionale en Provence-Alpes-Côte d'Azur, que vont faire Les Républicains (LR) ? Un comité stratégique du parti s'est tenu mardi matin au siège du parti. Car l'onde de choc provoquée par l'annonce dans les rangs de LR incite à prendre des décisions.

Des amis depuis l'époque de Jacques Chirac

Au fil des années, Les Républicains ont gagné une réputation d'experts en drames politiques. Il faut donc s'attendre à tout. À tel point que Renaud Muselier a fait un geste, lundi, en promettant de ne pas faire figurer de ministres et de parlementaires sur sa liste. Car ce sont des amis de toujours qui vont se retrouver à cette réunion afin d'essayer de limiter la casse.

Christian Jacob, le patron de LR, et Renaud Muselier sont par exemple des amis de longue date, unis par leur jeunesse auprès de l'ancien président Jacques Chirac. Celui-ci les a élevés en interdisant tout rapprochement... mais avec le Front national à l'époque.

Christian Jacob a assuré mardi que son parti n'était "pas du tout dans un sujet d'exclusion" de Renaud Muselier. Dénonçant une "manoeuvre politicienne d'En marche", Christian Jacob s'est dit "convaincu qu'on va résister à cette déstabilisation", en assurant que le président sortant de la région Paca avait été "sensible à nos arguments". "Il va faire une communication et sur cette base on se réunira ce soir en comité d'investiture", et "je fais confiance à Renaud Muselier pour remettre de la clarté", a assuré Christian Jacob à l'issue de la réunion du comité stratégique.

Renaud Muselier s'est jusque-là dit déterminé. Interrogé sur la possibilité que LR présente une autre liste face à lui, il a affirmé que "toutes les possibilités peuvent être là, mais je ne le pense pas". Mais on le sent également touché d’être ainsi sur la sellette et pointé du doigt par sa famille politique.

L’enjeu est avant tout politique mais aussi humain, donc. C’est pourquoi François Baroin, maire de Troyes et autre ami de toujours, joue les pacificateurs. Il veut tenter d’éviter l'exclusion de Renaud Muselier l’exclusion. Celle-ci est pourtant demandé par d’autres, plus durs, comme Éric Ciotti, l'éternel rival de Renaud Muselier et du maire de Nice, Christian Estrosi.

Xavier Bertrand lance une bouée de sauvetage

Face à cette situation, Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France et candidat pour l'élection présidentielle de 2022, adapte sa stratégie. Il va rester très présent sur à l'échelle nationale alors qu’il avait prévu une immersion dans sa région pour la campagne des élection régionales.

Alors que les LR se déchirent, lui préfère interpeller Emmanuel Macron sur son rapport à l'histoire nationale dans le journal Le Monde ce mardi. Pour 2022, il propose un "ni, ni", c'est-à-dire ni Le Pen, ni Macron. C'est une bouée de sauvetage lancée aux dirigeants de son ancien parti. L'avenir dira si elle aura suffi à éviter le naufrage.