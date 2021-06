Régionale en PACA : Christian Jacob dans le Var à la rescousse de Renaud Muselier

"Il ne faut pas avoir d'état d'âme et faire campagne à fond." Voilà le message que veut faire passer Christian Jacob en allant soutenir son ami Renaud Muselier lors d'un meeting de campagne à Saint-Raphaël samedi. L’ambiance est au pardon des offenses, même si le président du parti n'a pas franchement gouté l'accord du candidat LR à l'élection régionale de PACA avec La République en marche. Une alliance qui avait suscité beaucoup de troubles chez Les Républicains et propulsé le candidat RN Thierry Mariani, ex LR, en tête des sondages.

"Il faut qu'on garde Paca"

Mais pour Christian Jacob, s’afficher avec Renaud Muselier malgré tout est aussi une façon de rappeler tout le monde à la raison. Dans ses rangs, Guillaume Peltier ou Eric Ciotti préconisent le vote blanc. Sans oublier ces élus ou militants du sud qui font la grève de la campagne. "Il faut qu'on garde Paca, et qu'elle ne bascule surtout pas au Front (national, désormais RN, nldr)", martèle un proche de Christian Jacob.

Chez LR, certains redoutent qu'Emmanuel Macron gagne à tous les coups dans ce psychodrame sudiste. "Si Mariani l'emporte, il dira que c'est de notre faute car on ne l'a pas vraiment soutenu, mais si Muselier gagne il dira que c'est grâce à l'apport d'En Marche", se lamente une dirigeante. En un mot, une nouvelle illustration de LR acculé par le chef de l'Etat.