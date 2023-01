Réforme des retraites : pourquoi le MoDem propose de toucher aux 35 heures ?

Malgré le succès de la journée de mobilisation contre la réforme des retraites, qui a attiré plus d'1 million de personnes dans la rue jeudi dernier, le gouvernement ne semble pas disposé à rétropédaler. Ce qui n'empêche pas le MoDem, membre de la majorité présidentielle, de formuler diverses propositions. Voici une semaine, son président, François Bayrou, suggérait d'augmenter les cotisations patronales avant d'essuyer une fin de non-recevoir de la part de l'exécutif. Qu'à cela ne tienne : une nouvelle idée a été mise sur la table par une poignée de députés MoDem, selon une information du Figaro. Elle consisterait à instaurer un temps de travail de 35,5 heures par semaine.

"30 minutes de plus par semaine, ça fait quoi ?"

Au micro d'Europe 1, Jean-Paul Mattei, patron du groupe MoDem à l'Assemblée nationale, a précisé les raisons d'une telle proposition. Concrètement, augmenter de 30 minutes la durée de travail hebdomadaire permettrait d'offrir aux salariés "des cotisations complémentaires et une rémunération supplémentaire", indique-t-il à la veille de la présentation de la réforme en Conseil des ministres.

Sachant le sujet des 35 heures hautement inflammable, Jean-Paul Mattei assure qu'il n'est "pas question" de revenir dessus jugeant dérisoire cette augmentation : "30 minutes de plus par semaine, ça fait quoi ? Ça fait une journée : 10 minutes et une autre journée : 5 minutes. C'est un peu à l'image de la journée de solidarité du lundi de Pentecôte", argumente-t-il.

"C'est une hypothèse parmi d'autres"

Dans les colonnes du Figaro, le chef des députés MoDem chiffre les économies de cette proposition à "2 milliards d'euros". De quoi permettre de "baisser la décote pour les petites retraites et les carrières hachées". L'exécutif va-t-il se laisser tenter ? Rien n'est moins sûr. "Je considère qu’on n’a pas à pas à revenir sur le système des 35 heures", a tranché le porte-parole du gouvernement Olivier Véran sur BFMTV ce dimanche. "C'est une hypothèse parmi d'autres", se justifie Jean-Paul Mattei au micro d'Europe 1. "On est dans le doute en permanence et dans le co-construction. Donc, on émet des pistes - qui sont loin d'être arrêtées - et on voit si elles sont acceptables", plaide-t-il.

Néanmoins, le parlementaire MoDem certifie qu'en l'état actuel des choses, son groupe est "assez favorable au texte", bien qu'il aimerait le voir évoluer sur certains points. Le MoDem est notamment favorable à une clause de revoyure pour 2027 qui permettrait d'apporter des modifications à la loi d'ici quatre ans. "Il me semble que c'est une réforme qui, hélas, devra être revu au cours des années parce que je dirais que tous les éléments périphériques bougent en permanence. Donc il faut avoir la sagesse et l'humilité de dire que ce qui est fait aujourd'hui peut être amené à être revu dans quelques années".