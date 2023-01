Réforme des retraites : le plan d’attaque de la gauche pour tenter de faire échouer le gouvernement

Jeudi 19 janvier aura lieu la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites, à l'appel de tous les syndicats. "Il faut que ce soit du niveau de 1995", a lancé Philippe Martinez, le leader de la CGT, invité sur France 3 ce dimanche. Mais dans cette bataille, quelle place pour les partis politiques ? Du côté de la gauche s'organise pour afficher un front uni.

Faire oublier les divisions internes

Dès demain soir, l'ensemble de la Nupes se retrouvera à Paris, lors d'un meeting commun contre la réforme des retraites. Chacun leur tour, les leaders des partis de gauche prendront la parole pour mobiliser les troupes, mais surtout faire oublier les divisions internes. Pour le député socialiste Philippe Brun, la gauche doit se montrer unie face à cette réforme des retraites. "Nous devons faire front commun. Nous devons montrer à tous les gens qui nous font confiance qu'il y a dans ce pays des femmes et des hommes engagés qui se battront jusqu'au bout à l'Assemblée nationale contre cette réforme injuste. Les Français, finalement, ne peuvent compter que sur nous", explique-t-il.

Jean-Luc Mélenchon et Adrien Quatennens ne sont pas conviés

Pour éviter les polémiques, les deux vilains petits canards de la gauche, Jean-Luc Mélenchon et Adrien Quatennens, ne sont pas conviés. Ils ne participeront pas non plus à la manifestation des syndicats ce jeudi, même si l'ensemble de la gauche sera bien présente. Avec l'idée de mener une double bataille à l'Assemblée nationale et dans la rue. La France insoumise soutien de son côté une marche contre la réforme des retraites prévue samedi prochain à l'appel des organisations de jeunesse.