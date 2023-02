Réforme des retraites : le gouvernement entre fermeté et ouverture à la négociation

Non, le gouvernement ne veut pas lâcher du lest sur la réforme des retraites. Malgré la forte mobilisation du 31 janvier, qui a réuni 1,272 million de manifestants selon le ministère de l'Intérieur - 2,8 millions selon la CGT, l'exécutif veut garder le cap sur le projet phare d'Emmanuel Macron. Après un conseil des ministres mercredi matin, la ligne de la fermeté va subsister, notamment sur le décalage de l'âge légal de départ à 64 ans, le point le plus important de la réforme.

Comme l'avait indiqué la Première ministre Élisabeth Borne, cette dernière mesure est toujours non négociable.

De possibles (et rares) concessions sur le projet

Il s'agit d'une réforme "indispensable", insiste-t-on mercredi matin au palais de l'Élysée. "Quand on regarde au niveau national, la mobilisation est plutôt équilibrée par rapport à il y a dix jours", se rassure un conseiller du président. Un autre insiste : "Le fait est que l'engagement du chef de l'État a été clair durant la campagne présidentielle".

À la question "y aura-t-il des aménagements à la marge ?", au château, on préfère renvoyer vers le Parlement en rappelant qu'il y a l'impératif de l'équilibre financier. Les rares concessions pourraient notamment porter sur une clause de revoyure en 2027, un amendement porté par le MoDem, le parti allié de la majorité. Le gouvernement pourrait également faire un geste sur les trimestres de maternité pour les salariées du public. Aujourd'hui, un enfant donne droit à quatre trimestres dans le secteur public, quand dans le même temps une salariée du privé en obtient huit.

Cela ne devrait toutefois pas calmer la grogne puisque les syndicats réclament le retrait pur et simple du texte. Finalement, le bras de fer est loin d'être terminé.