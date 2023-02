Réforme des retraites : «Il n'y a pas d'urgence, tout le monde le dit» soutient Philippe Martinez

Le vieillissement de la population est un argument largement utilisé par le gouvernement en faveur d'une nouvelle réforme des retraites. Si le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez reconnaît l'effet délétère que pourra avoir ce phénomène de société sur le système des retraites, il n'en est pas pour autant urgent pour instiguer une réforme. "Il n'y a pas d'urgence, tout le monde le dit" affirme le syndicaliste.

En début de semaine, Philippe Martinez avait appelé à des grèves "plus dures, plus nombreuses, plus massives et reconductibles" en réponse à l'inaction du gouvernement face à la mobilisation syndicale et populaire du 7 février. Au micro d'Europe 1, il le dit avec certitude : "3% de déficit du volume total de l'argent consacrés à la retraite, c'est rien".

>> LIRE AUSSI - Réforme des retraites : les méthodes de la CGT pour rameuter le plus de salariés possible sur le pavé

"Les entreprises sont endettées à bien plus que de 3%"

"Il y a des tas de ménages qui sont endettés à plus de 3%" surenchéri le chef de file de la CGT, avant d'ajouter qu'elles aussi, "les entreprises sont endettées à bien plus que 3%". Par ailleurs, pour Philippe Martinez, l'allongement de la durée de la cotisation n'est pas la solution pour une système plus juste, notamment envers les femmes. "Il faut travailler (sur) plus de recettes, par le biais des cotisations et ça, ça ne peut pas se faire par le recul de l'âge de départ à la retraite ou l'allongement de la durée des cotisations"

Des arguments susceptibles de faire descendre quelques Français supplémentaires dans les rues ce samedi. D'autant plus que l'intersyndicale se félicite d'un rebond du nombre de nouveaux adhérents, comme la CGT qui compte près de 10.000 nouvelles têtes, dont beaucoup de jeunes, en seulement un mois.