Réforme des retraites : dernière ligne droite décisive pour l'exécutif cette semaine

Une victoire politique pour le Sénat et un soulagement pour l'exécutif : la réforme des retraites a été votée ce week-end par la chambre haute après dix jours de débats. Prochaine étape mercredi en commission mixte paritaire, où quatorze députés et sénateurs seront réunis à huis clos pour trouver des compromis sur le texte avant le vote final. Une réunion décisive pour le gouvernement et aussi pour l'avenir de la réforme.

La majorité ne fera pas de compromis sur les 64 ans et l'équilibre budgétaire

Le vote final se jouera dès la commission mixte paritaire, affirme un proche d'Elisabeth Borne. Si la majorité obtient un accord avec la droite, il sera très compliqué pour les députés encore hésitants de ne pas suivre la ligne de leur parti. Mais selon Matignon, pas question de faire un accord à n'importe quel prix. L'équilibre budgétaire et le report de la retraite à 64 ans sont les deux lignes rouges.

Le débat portera donc sur des mesures secondaires comme le dispositif des carrières longues ou encore la surcote de 5 % pour les mères de famille avec une carrière complète. Enfin, le sujet le plus clivant sera celui de l'aide apportée aux seniors. Les Républicains veulent instaurer un CDI senior sans aucune charge pour un salarié de plus de 60 ans. Une mesure trop coûteuse, répond le gouvernement.