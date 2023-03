Réforme des retraites : «Comment va-t-on travailler à 64 ans ?», les salariés de la grande distribution inquiets

Bidon de lessive à la main, Isabelle met en rayon la nouvelle livraison dans un supermarché. Avec parfois plus de cinq kilos par article, la tâche est épuisante. "C'est très physique. Pour porter des fois, ce n'est pas évident. Les packs d'eau, les colis, les palettes... Ce n'est pas un métier facile", explique-t-elle au micro d'Europe 1. Dans le secteur de la grande distribution, il faut aller vite et supporter l'humeur de certains clients.

Derrière sa caisse, Toufik en est témoin. "Ils sont un peu durs avec nous, et beaucoup plus avec l'augmentation (des prix). Il y a beaucoup de vols, de casses... Ce travail est devenu dur", confie le caissier.

Deux salariés sur trois ne sont pas en état de tenir jusqu'à la retraite

Ces deux témoignages illustrent la difficulté de travailler dans la grande distribution, dans un contexte de réforme des retraites. Dans cette branche, 66% des travailleurs, soit près de deux employés sur trois, déclarent ne pas être en capacité de tenir jusqu'à cette échéance dans une enquête publiée par la Dares, le service statistique du ministère du Travail, et réalisée en 2019 auprès de 40.000 personnes. Cette étude révèle que près de neuf millions de personnes (soit près de 40% des salariés), tout secteur confondu, partagent ce sentiment d'"insoutenabilité du travail".

Interrogé par Europe 1, Laurent travaille dans la mise en rayon depuis 25 ans et le constate dans son équipe. "Toutes les personnes de 50 ans que je connais, pour la quasi-totalité, ils ont tous des problèmes de dos, de fatigue, des inaptitudes", énumère-t-il. "Et je comprends tout à fait", poursuit Laurent, "parce que je ne vois pas comment on va travailler à 64 ans dans un rayon, comme ça, avec le stress et la fatigue. C'est impossible", souffle l'employé, en référence au report de l'âge légal de départ à 64 ans voulu par le gouvernement.

Selon l'étude, ce sentiment nait de plus en plus tôt. Au total, 59% des moins de 30 ans anticipent déjà un changement de carrière.