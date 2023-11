Référendum sur l'immigration : «Le peuple français n'est pas entendu», assure Marion Maréchal

Marion Maréchal, tête de liste du parti d'Eric Zemmour Reconquête! pour les élections européennes, a lancé lundi un "Comité pour un référendum sur l'immigration", en invitant Éric Ciotti, Jordan Bardella et Nicolas Dupont-Aignan à "se joindre à (son) initiative", ce que les deux premiers ont refusé.

"65 % des Français veulent un référendum sur l'immigration"

La vice-présidente de Reconquête! a présenté sa démarche lors d'une conférence de presse aux côtés des vice-présidents de Reconquête! Guillaume Peltier et Nicolas Bay, mais pas du président du parti, au moment où le Sénat entame l'examen du projet de loi sur l'immigration, selon elle "insuffisant" et "insatisfaisant". "Il y a un manque de réalisme et de crédibilité de la part de Gérald Darmanin qui n'est absolument pas légitime à pouvoir se présenter devant les Français et porter ce projet de loi. Quand on a le bilan qui est le sien en matière sécuritaire, en matière migratoire, record d'entrées légales et illégales historique dans notre pays, Gérald Darmanin n'est pas légitime à porter ce projet de loi", a tonné Marion Maréchal qui a indiqué vouloir organiser un référendum d'initiative partagée (RIP) visant à stopper "l'immigration massive".

"Aujourd'hui, nous avons 65 % des Français qui veulent un référendum sur l'immigration et entre 60 et 80 %, selon les sondages d'opinion, qui veulent réduire l'immigration. Malgré cela, le peuple français n'est pas entendu, le président ne veut pas s'engager à faire un référendum sur le sujet", a lancé Marion Maréchal lors de La Grande interview Europe 1-CNews mardi. "Plutôt que d'attendre la bonne volonté d'un président qui se refuse à écouter les Français, donnons-nous les moyens d'organiser, d'imposer ce référendum. Il y a un moyen dans la Constitution qui s'appelle le référendum d'initiative partagée", a-t-elle poursuivi.

Le RIP doit réunir 4,8 millions de signatures d'électeurs

Le RIP, encore jamais organisé en France, doit préalablement réunir les paraphes de 185 parlementaires et d'environ 4,8 millions d'électeurs. "C'est un seuil très élevé mais je pars du principe qu'en l'état actuel de la situation, vu l'état de l'opinion publique et la gravité de la situation migratoire [...] c'est possible", a assuré la vice-présidente de Reconquête. La proposition de Marion Maréchal "n'est pas réaliste, pas sérieuse et anticonstitutionnelle" a commenté Éric Ciotti.

"Ce qui me désespère avec Éric Ciotti, c'est que j'ai retrouvé des déclarations pas très lointaines où il disait qu'il fallait un référendum sur l'immigration, il a manifestement changé d'avis. Je ne peux pas croire aujourd'hui qu'Éric Ciotti se cantonne à cette posture alors que dans son propre électorat, 80 % des LR veulent ce référendum", a rétorqué la tête de liste Reconquête! aux prochaines élections européennes.

Marion Maréchal a également lancé un site internet, stop-immigration.com, destiné à recueillir des signatures, qui devront ensuite être confirmées lors d'une éventuelle transmission au Conseil constitutionnel.

Emmanuel Macron propose d’élargir le référendum aux questions migratoires

Emmanuel Macron s'était montré dimanche ouvert à l'élargissement du référendum aux questions migratoires, dans sa lettre d'invitation envoyée aux chefs de parti à une nouvelle "Rencontre de Saint-Denis", le 17 novembre. Jordan Bardella, qui a confirmé sa présence, y défendra "l'organisation d'un référendum sur l'immigration", a indiqué son entourage.