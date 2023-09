Européennes : Marion Maréchal ouvre la porte à une alliance avec le RN

La tête de liste de Reconquête aux élections européennes, Marion Maréchal, a affirmé mardi que "la porte est ouverte" à une alliance avec le Rassemblement national, dont le président Jordan Bardella a répété que c'était à elle de faire le pas. "Si aujourd'hui Jordan Bardella a changé d'avis et a évolué (...), qu'il est prêt à travailler et à se mettre autour de la table avec des gens de LR comme François-Xavier Bellamy, Nadine Morano, Julien Aubert et autour de la table avec Reconquête, moi, j'ai envie de dire 'allons-y, parlons-en'", a déclaré l'ancienne députée du Front national et nièce de Marine Le Pen, sur le plateau de France 2.

"La porte est ouverte"

"Nous, on est prêts à le faire, bien sûr parce que c'est la clé de la victoire (...) pour contrer l'alliance de l'extrême-gauche. Une fois de plus, ça a été la clé de la victoire de tous les partis proches de nous en Europe. Donc tirons-en les conclusions, la porte est ouverte. Maintenant, à lui de nous dire ce qu'il en est clairement", a-t-elle ajouté.

Au même moment sur RTL, la tête de liste du Rassemblement national Jordan Bardella a appelé Éric Zemmour et Marion Maréchal "à venir aider les patriotes à gagner les élections" plutôt que "faire cinq ou 6%". "Je pense que c'est totalement contre-productif", a-t-il ajouté. Le RN est dans l'immédiat donné vainqueur des élections européennes de juin 2024 dans plusieurs sondages, devant la majorité présidentielle.