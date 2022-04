Nouveau gouvernement, premiers déplacements... L'agenda chargé de Macron

Emmanuel Macron s'est retiré à la résidence présidentielle de La Lanterne. Le président réélu y a fêté sa victoire en privé ce lundi. Il réfléchit désormais aux premières pierres de son second quinquennat. Dans cette résidence versaillaise, voisine du parc du Château, Emmanuel Macron multiplie les entretiens. D'après les informations d'Europe 1, il a notamment eu ses deux prédécesseurs au bout du fil : il a évoqué ce lundi les conséquences politiques du scrutin et les enjeux des mois à venir avec Nicolas Sarkozy. Dimanche soir, il a également parlé un quart d'heure avec François Hollande.

Qui sera son Premier ministre ?

Le chef de l'État a consulté son cercle rapproché en vue de la constitution de son futur gouvernement. Il a par exemple échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Mais dans l'entourage du président, on souligne qu'il décidera tout seul qui sera son Premier ministre. Seule certitude pour le moment : la nouvelle équipe ne sera pas connue cette semaine. L'Élysée a précisé que tout est possible entre le 2 et le 13 mai, date limite à laquelle la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron peut avoir lieu.

S'agissant de son programme dans les jours qui viennent, peu d'éléments sont connus. Un Conseil des ministres est attendu ce mercredi, tout comme un hommage national à l'acteur Michel Bouquet, dans l'après-midi, à l'hôtel des Invalides. Ensuite, Emmanuel Macron souhaiterait effectuer au moins deux déplacements, un premier à Berlin et un second dans un hôpital militaire, pour se rendre auprès de soldats blessés. Il doit également échanger ce lundi soir avec le président américain Joe Biden.

Qu'attendent ceux qui ont fait barrage ?

L'agenda d'Emmanuel Macron des prochains jours sera décisif. Avec l'annonce du gouvernement qu'il instaurera en cas de victoire aux élections législatives, c'est le cap de sa politique des cinq prochaines années qui sera dévoilé. Parmi l'électorat du président réélu, beaucoup l'ont choisi pour faire barrage à Marine Le Pen, notamment les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Plusieurs d'entre eux ont avoué leur dépit et leur frustration, au micro d'Europe 1.

Jeanne, une mélenchoniste de 20 ans, lève même les yeux au ciel : "Je pense que c'est surtout sa communication qui nous a brossée dans le sens du poil. Il a évoqué le fait de prendre un Premier ministre chargé de l'Écologie. Ce serait bien." Charlie, dit, elle aussi, attendre le président réélu au tournant après avoir voté pour lui dimanche, sans grand enthousiasme : "Sur certains sujets, j'ai un peu plus d'espoir que sur d'autres. Tout ce qui est LGBT ou même féminisme, je n'en ai aucun", a-t-elle confié avant de se rassurer : "Sur l'environnement, je me dis qu'il est obligé de vraiment le prendre en compte".

Théo, lui, veut bien croire à une rupture avec le quinquennat précédent, à condition d'en avoir très rapidement quelques preuves : "Il faut voir aussi comment remanier le gouvernement et les personnalités qu'il va remettre en place puisque pour l'instant, ce sont surtout des personnalités de droite", a-t-il remarqué. Tous attendent en tout cas bien davantage d'une potentielle victoire de la gauche aux législatives que de la politique d'Emmanuel Macron dans les cinq prochaines années.