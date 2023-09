Reconquête : Éric Zemmour fait sa rentrée politique avec les élections européennes dans le viseur

C'est au tour du président de Reconquête, Éric Zemmour, de faire sa rentrée politique ce week-end. De nombreux militants du parti étaient donc réunis à Gréoux-Les-Bains, dans les Alpes-de-Haute-Provence, où plusieurs enjeux étaient à relever. Premièrement, l'ancien journaliste devait montrer à ses militants et électeurs sa présence et sa détermination, malgré sa défaite à la présidentielle. Il était donc important que tous le comprennent, il est toujours là et n'abandonne pas le combat.

Marion Maréchal en tête de liste

En second temps, Éric Zemmour compte sur cette rentrée pour donner le coup d'envoi des élections européennes et y asseoir la présence de Reconquête. C'est pourquoi il a décidé de mettre en selle Marion Maréchal, cette semaine, comme tête de liste. Ce choix d'une personnalité connue se justifie par la présence de Jordan Bardella, tête de liste du RN, et sans doute François-Xavier Bellamy pour les Républicains, en guise d'adversaires, bien que rien ne soit définitivement arrêté pour le moment. Pour Reconquête, ce match exigera sûrement de parler plus fort que les autres, tant les lignes sont étroites entre les trois leaders de droite.

Pour se faire entendre, Éric Zemmour et la nièce de Marine Le Pen devront prononcer chacun un discours dans les prochaines heures. Une manière d’afficher leur unité et leur détermination, dans le but d’obtenir des élus aux européennes après l’échec des législatives, où le parti n’était pas parvenu à faire entrer de député au palais Bourbon.