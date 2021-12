Rafale : Macron dans le Golfe, une visite aux enjeux importants

Emmanuel Macron entame ce vendredi une tournée dans les pays du Golfe. Après la Croatie, le chef de l'Etat espère bien vendre aux pays de la région quelques avions Rafale. Le président est arrivé ce vendredi à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Au programme : visite de l'exposition universelle et des pavillons français et émirati. Cette tournée de deux jours doit également l'emmener au Qatar et en Arabie saoudite.

Une revanche après l'affaire des sous-marins

Ce vendredi matin, Emmanuel Macron et le prince héritier d'Abou Dhabi vont parapher des accords et l'hôte de la cérémonie devrait en plus signer un gros chèque. Du côté des Emirats arabes unis, on parle de l'achat d'au moins 30 avions de combat français. Selon certaines sources, la commande pourrait même grimper à une soixantaine d'appareils. Rien n'est pour l'heure confirmé, mais la très grande discrétion qui règne autour des toutes dernières négociations est à la hauteur de l'enjeu pour le locataire de l'Elysée.

Jusqu'à présent, les Emirats privilégiaient surtout les avions F-35 américains. Plus qu'une manne financière, ce contrat symboliserait alors la revanche de Paris sur Washington après le camouflet reçu lors de l'épisode des sous-marins australiens. La revanche également d'Emmanuel Macron qui, à l'approche de la présidentielle, pourrait profiter de l'occasion pour laver son honneur sur la scène internationale.