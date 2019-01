Qui sont les cinq garants du "grand débat national" ?

Ils sont chargés de veiller au bon déroulement et à l'indépendance du "grand débat national". Un collège de cinq personnes a été choisi jeudi pour être "garant" du "grand débat national", qui s'est ouvert mardi pour recueillir les doléances des Français, en réponse à la crise des "gilets jaunes". Deux de ces cinq personnes ont été désignées par le gouvernement d'Edouard Philippe, tandis que les trois autres sont nommées respectivement par les présidents des trois assemblées constitutionnelles, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental.

Jean-Paul Bailly, 72 ans, ancien patron de La Poste

L'ancien patron de la RATP et de La Poste Jean-Paul Bailly a été désigné par le Premier ministre Edouard Philippe comme garant du "grand débat national", a annoncé jeudi Matignon. Jean-Paul Bailly, 72 ans, a été ingénieur à la RATP dans les années 1970 et y a multiplié les fonctions, avant d'en devenir PDG en 1994. Il présidera par la suite le groupe La Poste de 2002 à 2013. Aujourd'hui, Jean-Paul Bailly est administrateur du groupe GDF Suez et du groupe Accord. Il a également été membre du Conseil économique et social.

Isabelle Falque-Pierrotin, 58 ans, présidente de la CNIL

Isabelle Falque-Pierrotin a elle aussi été choisie par le Premier ministre pour être garante du "grand débat national". Cette conseillère d'Etat de 58 ans est présidente depuis 2011 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Diplômée de l'ENA et de HEC, Isabelle Falque-Pierrotin est entrée au Conseil d'Etat en 1986. Elle a notamment été directrice adjointe au cabinet de Jacques Toubon, alors ministre de la Culture, début 1990, avant d'être nommée experte auprès de l'OCDE en 1996 et 1997 en matière de développement de la coopération internationale sur l'Internet. Entrée à la CNIL en 2009, elle en est élue présidente en septembre 2011.

Nadia Bellaoui, 43 ans, secrétaire générale de la Ligue de l'enseignement

Le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Patrick Bernasconi, a nommé pour sa part la dirigeante associative Nadia Bellaoui comme un des garants du "grand débat national". Cette femme de 43 ans est secrétaire générale de la Ligue de l'enseignement. Elle a été notamment membre du Haut conseil à la vie associative puis présidente du "Mouvement associatif" et administrateur de la fondation "La France s'engage".

Guy Canivet, 75 ans, ancien membre du Conseil constitutionnel

L'ancien membre du Conseil constitutionnel Guy Canivet a été lui désigné garant par le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand (LREM). Âgé de 75 ans, Guy Canivet a siégé rue de Montpensier de 2007 à 2016. Il avait été nommé parmi les "Sages" par l'ancien président de l'Assemblée nationale Jean-Louis Debré. Ancien magistrat, Guy Canivet a aussi été premier président de la Cour de cassation, la plus haute fonction de l'ordre judiciaire, de 1999 à 2007.

Pascal Perrineau, 68 ans, politologue

Enfin, le président du Sénat Gérard Larcher (LR) a choisi jeudi le politologue et spécialiste de sociologie électorale Pascal Perrineau pour être son "garant". Pascal Perrineau, souvent invité dans les médias, a enseigné la science politique dans divers établissements supérieurs, dont Sciences Po Paris. Auteur de nombreux ouvrages, ses recherches portent notamment sur l'analyse des élections et l'extrême droite française et européenne. Il a été par ailleurs secrétaire de section du Parti socialiste à Nancy dans les années 1970. En février 2016, il avait été nommé membre du conseil scientifique de la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme.