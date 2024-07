Questions sociales et alliance avec la droite : Darmanin prépare sa rentrée politique prévue le 15 septembre

Gérald Darmanin se projette à long terme et ne cache plus ses ambitions présidentielles à l'horizon 2027. Quelques jours après son retour à l'Assemblée, les mots sont clairs, précis. Le locataire de Beauvau, désormais sur le départ, reconnaît une défaite du camp présidentiel au lendemain de la dissolution et assume une nécessaire remise en cause du bloc central pour, "croire, clarifier et défendre nos idées".

Restaurer son image

Des idées illustrées par des propositions concrètes inspirées de la droite ou de la gauche, comme une nouvelle réflexion sur l'augmentation du SMIC. Le ministre de l'Intérieur, issu des Républicains et qui défend l'idée d'un deal avec la droite, veut porter un projet pour la France.

Il revient même sur l'épisode de sa cravate ôtée dans la cour de l'Élysée, ostensiblement à la sortie du dernier Conseil des ministres. Le message est clair : Gérald Darmanin veut restaurer son image populaire et se détacher d'un symbole qui établit, selon lui, une distance entre les élites et le reste de la population.

Une stratégie confirmée par le thème de sa rentrée politique dans son fief de Tourcoing, entouré de ses amis et de ses électeurs. Une rentrée centrée cette année autour de la question sociale.