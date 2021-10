Suppression de l'ISF : Adrien Quatennens exorte le gouvernement à le rétablir

Sur Europe 1, le député du Nord de La France insoumise Adrien Quatennens a fustigé la politique économique et sociale du gouvernement actuel. Le coordinateur du parti a affirmé que les "50 milliards de cadeaux fiscaux ont bénéficié d'abord aux plus riches du pays". Citant le président Emmanuel Macron sur la suppression sur l'impôt de solidarité sur la fortune, "il a affirmé que ça allait profiter à toutes et tous et que cela ça allait avoir un effet sur l'emploi et l'investissement". En opposition, Adrien Quatennens a rappelé que France stratégie venait de dire que "la suppression de l'ISF n'a eu aucun effet sur l'emploi" en France.

"Si ça n'a pas d'effet sur l'emploi et l'investissement, on corrigera" avait dit le président de la République, cité par Adrien Quatennens. Rappelant les propos de Marlène Schiappa en 2018 "si la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune n'a pas d'effet sur l'emploi et l'investissement, je proposeraiss son rétablissement", le député LFI l'a interpellé au micro d'Europe 1 : "Très bien madame, rétablissez-le !"

Chiffres à l'appui, Adrien Quatennens a assuré que "le patrimoine des plus riches a doublé en un quinquennat, mais qu'il y a plus de pauvres".

Plus d'informations à suivre...