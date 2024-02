Quand Yaël Braun-Pivet recadre des ministres : «Le gouvernement est responsable devant le Parlement»

Yaël Braun-Pivet tape du poing sur la table. Ce mercredi, la présidente de l'Assemblée nationale n'a pas hésité à recadrer les ministres qui fourniraient des réponses trop vagues aux questions posées par les parlementaires. "Madame la ministre en charge des Relations avec le Parlement, je vous remercie d'indiquer à chaque ministre qu'il faudrait vraiment qu'il réponde aux questions que lui pose le Parlement. Je rappelle que le gouvernement est responsable devant le Parlement", a-t-elle lancé, provoquant une salve d'applaudissements venue des rangs de l'opposition, dans une Assemblée plutôt clairsemée.

Ce recadrage fait suite à un échange entre la députée Nathalie Serre et la ministre en charge des Anciens combattants de la Mémoire, Patricia Mirallès. L'élue LR s'interrogeait sur des informations faisant état d'une "autorisation accordée pour l’installation d’un village saoudien sur le site des Invalides à partir du 10 mai 2024 pour une période de quatre mois". Et de réclamer des "éclaircissements" auprès de la ministre. "Pourriez-vous m’indiquer si le cabinet du président de la République et votre ministère ont donné leur accord ? Si tel est le cas, pourriez-vous nous communiquer les détails de cette installation ?", a-t-elle demandé.

Ce à quoi Patricia Mirallès a répondu de façon plutôt floue. "C'est des infirmations que nous avons pu avoir. Rien n'est fait. Je peux comprendre vos interrogations, mais je ne répondrai pas sur des choses qui ne sont pas faites, ni signées, sans aucun accord", a-t-elle déclaré, manifestement peu à l'aise. "Je n'ai pas plus à dire", a-t-elle ajouté en guise de conclusion. Elle s'exprimait en lieu et place du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, absent.

Bien qu'issue des rangs de la majorité, Yaël Braun-Pivet n'a donc pas hésité à réprimander le gouvernement, de façon peu habituelle, pour la plus grande satisfaction des oppositions. Au micro de LCP, Philippe Brun, député socialiste de l'Eure, s'est dit "très fier" de ce rappel à l'ordre. "Le gouvernement a le devoir de répondre aux questions des députés, qui sont en fait les questions du peuple français", a-t-il ajouté. Même son de cloche pour Nathalie Serre, "très contente" que la patronne de la chambre basse "rappelle au gouvernement son devoir de réponse".