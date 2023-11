INFO EUROPE 1 - Marche contre l’antisémitisme : Emmanuel Macron n’a envoyé aucun message à Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher

Aucun appel, ni sms. Ni avant, ni pendant, ni après la manifestation. Selon les informations d’Europe 1, si Emmanuel Macron n’a pas participé à la marche contre l’antisémitisme, préférant s’adresser aux Français dans une lettre ouverte publiée par Le Parisien, le président de la République n’a pas non plus écrit aux présidents des deux chambres.

Nécessité d'être "dans l'action"

Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale, et Gérard Larcher, président du Sénat, n’ont en effet reçu ni appel, ni message de la part du chef de l’Etat depuis le lancement de l’initiative. Selon les informations d’Europe 1, il ne leur a donc pas non plus écrit depuis dimanche. Le président de la République a justifié son absence par la nécessité d’être "dans l’action". Environ 105.000 personnes ont manifesté à Paris dimanche, et plus de 180 000 dans toute la France. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre, la France a connu plus de 1.200 actes antisémites.

Emmanuel Macron ne s’est pas encore exprimé publiquement sur la marche. Au lendemain de la manifestation, le chef de l’Etat a reçu les représentants des cultes à l’Elysée, leur faisant passer un appel "à l’unité et à la pédagogie".