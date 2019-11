"Ces marques d’affection nous vont droit au cœur" : Bernadette Chirac remercie les Cannois dans un courrier

C’est la première fois qu’elle s’exprime au sujet du décès de son mari. Un mois après les obsèques de Jacques Chirac et plus d’un an sans prise de parole publique, Bernadette Chirac a pris la plume. L’ancienne Première dame a écrit une lettre, révélée vendredi par Nice Matin, pour remercier les Cannois d’exprimer leur affection.

"Ces marques d’affection, d’amitié et de fidélité nous vont droit au cœur"

Elle s'adresse notamment au maire de la ville, David Lisnard. Après la disparition du 5e président de la Ve République, l’élu de droite avait mis à disposition en mairie un registre de condoléances envoyé ensuite à la famille du défunt.

"Au moment où ma famille et moi-même sommes si douloureusement éprouvés par le décès de Jacques, ces marques d’affection, d’amitié et de fidélité nous vont droit au cœur", écrit-elle dans le courrier. Trois ans auparavant, elle avait également essuyé la mort de sa fille, Laurence.