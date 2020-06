Prison ferme pour les six prévenus dans le volet financier de l'affaire Karachi

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné lundi à des peines de deux à cinq ans de prison ferme six prévenus dans le volet financier de l'affaire Karachi, concernant des commissions occultes sur des contrats d'armements signés en 1994 avec l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Le tribunal a durement sanctionné les anciens proches de l'ex-Premier ministre Edouard Balladur, qui ne pouvaient ignorer "l'origine douteuse" des fonds versés sur le compte de la campagne présidentielle malheureuse de 1995 et issus de rétrocommissions illégales.

Ce premier jugement sonne comme un avertissement pour l'ancien Premier ministre, dont le procès aura lieu dans les prochains mois.

>> Plus d'informations à suivre