Présidentielle : «Si Zemmour arrive au second tour, alors le paysage politique changera»

A quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle, Eric Zemmour peine à dynamiser sa campagne. Selon un dernier sondage IFOP pour le JDD effectué les 17 et 18 mars, Le candidat "Reconquête!" obtient seulement 12% des intentions de voix au premier tour. Une chiffre faible, le plaçant loin derrière le président-candidat Emmanuel Macron (29.5% des intentions de vote), ou encore de Marine Le Pen (18.5%).

Mais pour Marion Maréchal, l'ancien journaliste a toutes ses chances d'accéder au second tour de la présidentielle, assure-t-elle sur le plateau d'Europe 1/Cnews/ "Les Echos". "Ce que doivent entendre les électeurs de droite, c'est que si Eric Zemmour arrive au second tour, le paysage politique français ne sera plus jamais le même", explique l'ancienne député FN du Vaucluse.

