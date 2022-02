Présidentielle : retour sur le premier grand meeting de Valérie Pécresse

C'était son grand oral et peut-être l'occasion de relancer sa campagne électorale pour l'élection présidentielle . Valérie Pécresse a tenu son grand meeting dimanche soir au Zénith de Paris, devant 7.500 militants qui ne demandaient qu'une chose : être transportés par le discours de la candidate. Un exercice délicat pour Valérie Pécresse , qui n'a pas paru toujours très à l'aise. Et pourtant, elle y a mis du sien. Elle s'est même livrée à un exercice inhabituel : parler d'elle.

"La France coule dans mes veines"

Dans une salle pleine et surchauffée par les jeunes républicains, Valérie Pécresse a présenté son nouveau slogan "Nouvelle France", censé incarner sa vision pour le pays. "Une nouvelle France délivrée de ses chaînes qui entravent l'audace des entrepreneurs et des créateurs. Une France qui réinvente son rapport au travail, qui lui donne du sens", a-t-elle clamé.

Tous les thèmes chers à la droite sont présents : le travail, la souveraineté ou la lutte contre l'islam radical. Mais l'enjeu pour Valérie Pécresse est de réussir à créer un lien avec les Français. Alors, comme Marine Le Pen la semaine dernière, la candidate en a dit un peu plus sur elle. "Vous êtes en droit de savoir qui je suis, je suis né un 14 juillet, depuis l'enfance, la France coule dans mes veines", a-t-elle confié aux militants présents.

Puis elle s'est épanchée assez longuement sur sa vie privée, sur son parcours. "Je n'ai hérité d'aucun poste, d'aucun parti. Tout ce que j'ai obtenu, je l'ai gagné", a-t-elle lancé.

Elle a aussi remercié nommément son mari et ses trois enfants pour le soutien qu'ils lui apportent. Mais de ce meeting, on retiendra aussi la forme assez poussive, avec une intonation qui sonnait parfois faux et des difficultés à poser sa voix. Valérie Pécresse réitérera l'exercice vendredi prochain au Cannet, dans les Alpes-Maritimes.