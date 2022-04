Présidentielle : pourquoi les premières estimations diffèrent-elles selon les médias ?

Pourquoi les résultats de l'élection présidentielle peuvent-ils être si différents d'un média à l'autre ? Dimanche soir, alors que des millions de Français étaient les yeux rivés sur leur écran de télévision, les principales chaînes d'information donnaient Emmanuel Macron en tête du second tour à des chiffres différents. Quand BFMTV annonçait 57,6% des suffrages exprimés pour l'actuel chef de l'État, France Télévisions prévoyait 58,2%, TF1 58% et CNews 57,9% des voix. Pourtant, le résultat définitif n'est aucun d'entre eux, s'établissant désormais à 58,54% pour Emmanuel Macron.

Pourquoi les résultats sont-ils si précis et aussi si différents ?

"Simplement parce que nous constituons des échantillons de bureaux de vote représentatifs et forcément, il y a toujours un petit décalage", explique Bernard Sananès, président de l'institut Elabe.

"Par exemple, on a vu dans la soirée que plus les bureaux d'Île-de-France entraient, plus Emmanuel Macron montait par rapport à l'estimation initiale. Il s'est passé quelque chose qui était intéressant par rapport au premier tour, c'est que les reports des voix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon sur Emmanuel Macron ont été meilleurs en Île-de-France que dans le reste du territoire. Et c'est ça qui a fait ce petit delta d'un point", poursuit-il sur Europe 1.

"Je me fie vraiment aux résultats des premiers bulletins dépouillés parce qu'il est arrivé que les sondages, le jour du vote, ne correspondent pas tout à fait à la réalité des bulletins dépouillés", commente Bernard Sananès. Il préconise ainsi d'attendre 19h15, l'heure à laquelle arrivent les premiers bulletins dépouillés des bureaux de vote électroniques.

"J'ai eu une première tendance à 19h12. Ça a bougé jusqu'à 19h45-48 et après, ça a bougé encore jusqu'à 22 heures. Mais la tendance, on l'avait assez tôt, mais pas à 14 heures, pas à 15 heures, ça, c'est des fantasmes", conclut-il.