Présidentielle : Pécresse recule, Mélenchon progresse à gauche

Investi début décembre par son parti et créditée à ce moment-là de 17% dans cette enquête pour Challenges, Valérie Pécresse ne cesse depuis de reculer. Elle a ainsi encore cédé un point sur une semaine, et se trouve en quatrième position, nettement dépassée par Éric Zemmour (15,5%, +1 pt) et par Marine Le Pen (17%, -0,5 pt). Emmanuel Macron- qui devrait organiser son premier meeting le 5 mars à Marseille - caracole toujours en pole position, même s'il perd lui aussi un point sur une semaine.

Macron vainqueur au second tour dans tous les cas de figure

À gauche, la dynamique semble se trouver du côté de Jean-Luc Mélenchon (+1,5 pt) qui atteint son niveau le plus élevé depuis septembre 2021, contrairement à l'écologiste Yannick Jadot (5%, -0,5), l'ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira (2,5%, -1) et la socialiste Anne Hidalgo (2%, -0,5) s'affaissent. Le communiste Fabien Roussel (4%, +0,5) continue pour sa part à grappiller du terrain, malgré les récentes révélations de Médiapart.

Au deuxième tour, Emmanuel Macron est donné gagnant face à Marine Le Pen (55% contre 45%), Valérie Pécresse (57% contre 43%) ou Éric Zemmour (62% contre 38%).

Enquête réalisée en ligne du 18 au 21 février auprès d'un échantillon de 2.457 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, dont 2.018 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas.