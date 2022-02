Présidentielle : Macron en tête devant Le Pen, Zemmour et Pécresse à égalité

Emmanuel Macron recueille 25% d'intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle devant Marine Le Pen (17%), Valérie Pécresse (15%) et Eric Zemmour (15%), selon un sondage Ifop-Fiducial* pour Paris Match, LCI et Sud Radio publié lundi. Le chef de l'Etat est donné gagnant dans tous les cas de figure au second tour.

Une grande stabilité dans les intentions de vote

Le sondage montre une grande stabilité dans les intentions de vote : toujours pas candidat, le président de la République sortant gagne 0,5 point en une semaine, alors que Marine Le Pen en perd autant, de même que Valérie Pécresse. Eric Zemmour passe de 14,5% à 15%. Toutes ces variations sont comprises dans la marge d'erreur. A gauche, Jean-Luc Mélenchon gagne un point (11%) devant l'écologiste Yannick Jadot (4,5%, stable), Christiane Taubira (3%, -1,5 point), le communiste Fabien Roussel (3%, -0,5 point) et la socialiste Anne Hidalgo (2,5%, stable).

Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon bénéficient par ailleurs du meilleur taux de "sûreté de choix" des personnes interrogées (78%), davantage que la candidature d'Eric Zemmour (71%) ou Valérie Pécresse (65%). Seules 45% des personnes ayant déclaré avoir l'intention de voter pour Christiane Taubira sont en revanche certaines de ne pas changer d'avis.

Macron vainqueur au second face à tous les candidats

Au second tour, Emmanuel Macron recueille une majorité d'intentions de vote quel que soit son adversaire mais, pour la première fois, il s'impose davantage nettement face à Valérie Pécresse (56,5% contre 43,5%, soit 1,5 point de plus en faveur du chef de l'Etat en une semaine) que face à Marine Le Pen (55% contre 45%, -0,5 point pour le président de la République). Face à Eric Zemmour, Emmanuel Macron recueille 61,5% d'intentions de vote contre 38,5% pour le candidat d'extrême droite.

*Il s'agit d'un sondage "rolling", qui est une enquête "en continu réalisée sur le principe d'un cumul glissant de vagues d'enquêtes quotidiennes", rappelle l'institut Ifop. Sondage réalisé du 10 au 14 février auprès d'un échantillon de 1.503 personnes représentatif de la population résidant en France métropolitaine âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points. Les intentions de vote ne constituent pas une prévision du résultat du scrutin. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.

