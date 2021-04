Présidentielle : "Les valeurs que portent Xavier Bertrand me plaisent", assure Guillaume Peltier

INTERVIEW

Xavier Bertrand a-t-il plié le match des candidatures à droite ? Le président de la région Hauts-de-France a annoncé fin mars qu’il serait candidat à l’élection présidentielle de 2022 en précisant qu’il ne participerait pas à des primaires. "Les valeurs que portent Xavier Bertrand me plaisent", a affirmé Guillaume Peltier. Le vice-président délégué des Républicains et député du Loire et Cher était l’invité de Sonia Mabrouk mardi matin.

"Xavier Bertrand est le mieux placé"

"Je considère que Xavier Bertrand est le mieux placé. Il est d’une droite très étanche à Emmanuel Macron et c’est le plus important pour moi. Il est soutenu par 73% des Républicains dans le dernier sondage", a réagi le député LR au micro d'Europe 1. Avant d'ajouter : "il apparaît aujourd’hui comme le troisième homme et les valeurs qu’il porte d’identité, d’autorité, de récompense du travail me plaisent".

Une primaire désignerait "le perdant de l’élection présidentielle"

Le vice-président délégué des Républicains a par ailleurs rejeté le principe d’une primaire indiquant qu’il s’en "contrefichait comme de [sa] première chemise". Pour Guillaume Peltier, un choix des sympathisants Les Républicains aurait même pour conséquence de "désigner le perdant de l’élection présidentielle".

Mais il ne met pas de côté les possibles prétendants à la fonction suprême pour autant. Bruno Retailleau, David Lisnard, Philippe Juvin ou encore Laurent Wauquiez, "feront partie de l’équipe de France", a assuré Guillaume Peltier. "On aura besoin de tous les talents, de tout le monde".