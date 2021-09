Présidentielle : les candidats déclarés à droite réunis aux journées parlementaires de LR

Alors que Les Républicains abordent la rentrée toujours sans candidat désigné pour la présidentielle, le rendez-vous devrait être scruté de près par les observateurs, mais aussi par les camps des quatre candidats déclarés à la primaire LR. Car Valérie Pécresse, Eric Ciotti, Philippe Juvin et Michel Barnier seront tous présents à Nîmes pour les journées parlementaires du parti, qui s'ouvrent ce jeudi, tout comme Xavier Bertrand, qui poursuit pour l'instant sa course en solitaire. Contexte politique oblige, ce rendez-vous sera donc l'occasion d'une bataille pour connaître celui ou celle qui aura le plus de soutiens.

Aussi, la photo de famille aura du mal à masquer les ambitions de chacun. Ce sera la première fois que tous les candidats à la primaire seront présents en même temps au même endroit, y compris ceux qui ne font plus partie de LR comme Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand. Au programme, notamment, un discours devant les parlementaires LR suivi d'une séance de questions-réponses.

Bataille d'égos en coulisses

Des parlementaires que chacun devra convaincre, soit pour obtenir les parrainages nécessaires pour se présenter à la primaire, comme Eric Ciotti ou Philippe Juvin, soit pour remporter l'adhésion de ce qui pourrait devenir la nouvelle majorité en 2022. Tous ont en tout cas accepté l'invitation du président des Républicains à l'Assemblée, Damien Abad, qui a insisté pour mettre tout le monde autour de la table. "Nous sommes unis malgré nos différences", se félicite-t-on dans son entourage.

Voilà pour le discours officiel, mais en coulisses, ces deux jours promettent une bataille d'egos féroce entre des candidats rivaux et déterminés. Seront également présents les ténors du parti, Gérard Larcher et Christian Jacob, notamment, ainsi que Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, très populaire chez les militants, et dont le soutien pourrait valoir cher dans les prochaines semaines.