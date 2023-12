Présidentielle : Gérald Darmanin prêt à soutenir Édouard Philippe en 2027, «le mieux placé»

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est déclaré dimanche prêt à soutenir l'ex-Premier ministre Édouard Philippe à la présidentielle de 2027, parce qu'il est le "mieux placé" pour battre Marine Le Pen. "Je pense qu'Edouard Philippe est le mieux placé aujourd'hui, au moment où je vous parle", a déclaré Gérald Darmanin au média Brut qui l'interrogeait sur ses propres ambitions présidentielles.

"Madame Le Pen peut gagner l'élection présidentielle"

"Je ne rêve pas d'être président de la République particulièrement. Je suis très fier d'être ministre de l'Intérieur à 40 ans", a-t-il expliqué tout en ajoutant qu'"on ne peut pas dire jamais". Gérald Darmanin avait déjà estimé début octobre qu'Édouard Philippe était le mieux placé pour la prochaine présidentielle, à laquelle Emmanuel Macron ne pourra pas se présenter après deux mandats consécutifs. Mais il s'était aussi interrogé sur son "envie" et sur son "projet".

>> LIRE AUSSI - Loi immigration : Gérald Darmanin met la pression sur les députés hésitants

"Moi, je pense qu'il faut soutenir le mieux placé parce que je crois que Madame Le Pen peut gagner l'élection présidentielle. Je pense que c'est dangereux pour notre pays, même si je respecte Madame Le Pen", a-t-il dit dimanche au média Brut. "Je souhaite qu'Édouard Philippe puisse porter cela s'il respecte un certain nombre de choses sur lesquelles on peut être d'accord ou pas", a-t-il ajouté sans plus de précisions.