Présidentielle : François Bayrou loue les mérites d'Emmanuel Macron

INTERVIEW

Pas de doutes dans le cœur de François Bayrou. Le président du MoDem a déclaré son intention de voter pour Emmanuel Macron, bien que ce dernier ne soit pas encore officiellement candidat à la présidentielle. Le maire de Pau a approuvé la politique menée par le chef de l'État durant ces cinq dernières années : "J'ai observé pendant ces cinq années quelles sont les orientations profondes du président et vers où sa boussole va. Elle va vers ce que je crois le plus juste, une société qui se reconstruit, une France qui se réarme, dans une Europe qui est dans le monde, une intervention en direction de la concorde et de la paix", détaille-t-il au micro de Sonia Mabrouk.

"Qui pourrait jouer le même rôle que lui ?"

Sans oublier le contexte français, François Bayrou a rappelé l'utilité d'un autre quinquennat d'Emmanuel Macron pour "la reconstruction de l'école, la reconquête de la production, l'organisation de l'Etat et aussi de la démocratie."

Le soutien d'Emmanuel Macron n'a pas tari d'éloge à son égard : "Quand je vois l'état du monde et que je vois le rôle que joue le président de la République française, je me dis mais qui pourrait, parmi ceux qui se présentent, jouer le même rôle que lui ?" Réponse le 24 avril 2022, à l'issue du deuxième tour de l'élection présidentielle.