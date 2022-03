Présidentielle : Eric Zemmour sonne la mobilisation générale

Eric Zemmour a dévoilé sa nouvelle affiche de campagne hier soir. L’occasion pour le candidat de motiver ses troupes pour la dernière ligne droite. L’ancien journaliste et ses lieutenants veulent taper fort et annoncent un déploiement inédit à moins de 25 jours du premier tour.

Rencontrer 1 million de Français

Une affiche simple, une photo d’Eric Zemmour, en costume et cravate bleus, sur un fond arboré, et un slogan "Pour que la France reste la France". "Elle a la force de l’évidence" selon le candidat Reconquête et sera placardée à 50.000 exemplaires dans toute la France.

Fier de présenter à mes militants notre affiche officielle !#PourQueLaFranceResteLaFrancepic.twitter.com/641moa9klr — Eric Zemmour (@ZemmourEric) March 15, 2022

Désormais donné 3ème ou 4ème dans les sondages, l’ancien journaliste du Figaro lance une opération que ses proches décrivent comme inédite : 100 meetings organisés avec ses lieutenants d’ici au premier tour, et l’objectif de couvrir l’ensemble des départements. Première réunion publique dès ce soir avec Marion Maréchal et Guillaume Peltier près d’Orléans, devant près d’un millier de personnes. En parallèle, Eric Zemmour met à contribution les 116.000 militants de son mouvement Reconquête. Pour eux, ce sera mission porte à porte tous les week-ends, avec un objectif chiffré : 10 portes par militants, pour espérer ainsi rencontrer plus d'1 million de Français.

50.000 personnes au Trocadéro

Le candidat compte également sur un évènement pour renforcer sa dynamique : le grand meeting du Trocadéro le 27 mars prochain. Environ 50 000 personnes sont attendues. Un symbole fort pour l’électorat de droite, qui rappelle les grands rassemblements de Nicolas Sarkozy en 2012, et François Fillon en 2017. C’est cet électorat qu’Eric Zemmour veut continuer de séduire. Ses derniers jours, il a d’ailleurs grapillé quelques points chez les électeurs de François Fillon en 2017 à Valérie Pécresse.

Le candidat va aussi travailler un nouvel axe dans ses discours : pour s'adresser aux retraités, il va leur parler de la transmission de la France, de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Une façon d'aller chercher cet électorat, qui a traditionnellement les plus hauts taux de participations aux élections, et de le mobiliser en sa faveur. Si Eric Zemmour a baissé de quelques points dans les sondages dernièrement, ses stratèges sont confiants. Pour eux, tout se jouera dans la dernière droite, et ils comptent bien mobiliser toutes leurs forces pour accéder au second tour.