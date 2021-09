Présidentielle : en coulisses, Zemmour accélère sa campagne

Pas encore officiellement candidat, il continue d'avancer ses pions. Ce jeudi, Eric Zemmour publie son nouveau livre intitulé La France n’a pas dit son dernier mot, qui est d'ores et déjà un succès. Parallèlement, si le polémiste répète qu'il n'a pas pris sa décision pour 2022, il accélère sa campagne en coulisses.

Derrière le rideau, cela s'agite, grâce notamment à des militants survoltés. Un peu à la manière d’un certain Emmanuel Macron en 2017, l’entourage d’Eric Zemmour a mis sur pied une équipe de campagne dans laquelle chacun a un poste bien défini. D’ailleurs, Olivier Ubeda, l’ancien numéro 2 de la communication de l’UMP vient d’être recruté.

De manière opérationnelle, une équipe de 150 à 200 personnes sillonne en ce moment-même les routes de France pour aller à la pêche aux parrainages de maires. Et depuis qu’Eric Zemmour est placé à 10% d’intentions de vote au premier tour, il y a eu un vrai effet.

Les dons se multiplient

Enfin, le nerf de la guerre pour la présidentielle reste l’argent. Une équipe de financiers faisant partie du collectif des "Amis d’Eric Zemmour" envoie des mails sans relâche. Et selon les informations d'Europe 1, si on ne connait pas le montant total des dons récoltés, 40.000 donateurs ont versé au moins un euro. Et les petits dons se sont multipliés depuis le départ précipité de l’éditorialiste de CNews.

Face à cette dynamique, à droite, mais aussi dans l’entourage d’Emmanuel Macron, on surveille Eric Zemmour comme le lait sur le feu. Avec une crainte : qu’il parvienne à imposer ses thèmes pour la campagne présidentielle.