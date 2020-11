Pourquoi Philippe Poutou apparaît... dans le clip d'anciens membres de Noir Désir

INTERVIEW

L'ancien candidat à la présidentielle, président du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) et élu municipal à Bordeaux Philippe Poutou était l'invité d'Europe 1 ce vendredi matin. Il est venu évoquer le clip dans lequel il a joué : Bègles, une production de The Hyènes, le groupe de punk rock de Denis Barthes, l’ex-batteur, et de Jean-Paul Roy, ex-bassiste de Noir Désir. "Ils cherchaient quelqu'un d'un peu perdu, dans la merde, licencié, chômeur. Du coup, je représentais un peu tout ça", explique Philippe Poutou avec humour.

"Un regard contestataire sur la société"

Le groupe avait déjà sympathisé avec l'élu au moment des manifestations pour le maintien de l'usine Ford où il travaillait à Blanquefort, en Gironde. L'élu explique que sa participation au clip est une manière de les remercier. La chanson évoque une ville limitrophe de Bordeaux, Bègles, qui était ouvrière et communiste mais d'où les usines sont parties. "C'est un regard sur la société très particulier, très contestataire", explique Philippe Poutou. "Le clip était l'occasion de se retrouver dans cette façon de voir les choses, qui est commune".

Dans le clip, Philippe Poutou, qui refusait le costume lors des débats pour l'élection présidentielle de 2017, apparaît en smoking. "Je ne joue pas vraiment dans ce clip, je suis filmé mais c'est comme s'il y avait une caméra caché", explique encore Philippe Poutou.

Candidat pour 2022 ? "Non, ce n'est pas du tout prévu"

Plusieurs fois candidat à l'élection présidentielle, Philippe Poutou lorgne-t-il vers celle de 2022 ? "Non, ce n'est pas du tout prévu comme ça", sourit-il. "Ce n'est pas souhaitable, mais on verra bien. Il est difficile pour la gauche de la gauche de trouver un seul candidat qui représente une gauche radicale et contestataire".