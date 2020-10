Présidentielle 2022 : la gauche peut-elle vraiment se rassembler ?

Plus d'un millier de responsables politiques, de militants, d'intellectuels ou encore de syndicalistes, tous à gauche, ont appelé dans une tribune à une candidature commune de gauche pour l'élection présidentielle de 2022 afin de proposer une alternative "écologiste, sociale et démocratique". Le texte a été publié simultanément dans sept médias. Parmi les signataires figurent notamment l'économiste Thomas Piketty, le réalisateur Cyril Dion ou encore l'ancien homme politique membre d'Europe Ecologie-Les Vert Noël Mamère. Ce dernier estime, au micro d'Europe 1 samedi, que "la gauche doit introduire de manière très forte les questions que pose l'écologie dans son projet de société".

La tribune, toutefois, illustre certaines difficultés. L'une d'elles consiste à trouver une personnalité incontestable qui porterait ce projet alternatif mâtiné d'écologie, de social et d'anti-libéralisme. "Des profils comme ça, il n'y en a pas 50", confie à Europe 1 une figure de gauche. Et avant même de trouver le candidat idéal, autre difficulté : il faut qu'une ligne claire se dessine et que tout le peuple de gauche puisse se retrouver derrière un même projet.

"18 mois que Jadot et Piolle ne se sont pas parlés"

Jean-Luc Mélenchon se positionne pour 2022 mais est-il en capacité de rassembler ? Le texte semble dire que ce n'est pas le cas. Des écologistes s'imaginent, eux, pouvoir incarner la gauche comme Eric Piolle, le maire de Grenoble, ou l'eurodéputé Yannick Jadot. Ils font déjà la course avec des personnalités comme Anne Hidalgo, la maire de Paris.

>> À LIRE AUSSI -Les écologistes sont-ils de gauche ? Les réponses de Yannick Jadot

Pour l'instant, les ténors de la scène politique s'observent mais le dialogue semble rompu. "Cela fait 18 mois que Jadot et Piolle ne se sont pas parlés", glisse un écologiste à Europe 1. Selon nos informations, un rendez-vous aurait même dû se tenir en juillet avec Eric Piolle (EELV), Yannick Jadot (EELV), Anne Hidalgo (PS) et François Ruffin (LFI), tout cela autour de l'ancien marcheur Mathieu Orphelin. La réunion n'a pas eu lieu. Un rendez-vous manqué à l'image de cette gauche qui ne parvient pas à se rassembler.