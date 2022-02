Présidentielle : David Lisnard, maire LR de Cannes, donne son parrainage à Mélenchon

Le maire LR de Cannes, David Lisnard, a annoncé dimanche soir donner son parrainage au candidat de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon "par souci civique" et "pour que les démagogues ne jouent pas les victimes". "J'ai décidé de parrainer le candidat dont je suis le plus éloigné, puisque je suis classé à droite, qui est Jean-Luc Mélenchon. Je combats ardemment ses convictions, ses idées et ses valeurs, mais il doit pouvoir concourir", indique l'élu dans une vidéo tournée dans son bureau de l'Hôtel de ville.

"Montrer que les parrainages ne valent pas soutien"

Le leader de la France insoumise n'a pour l'instant que 370 paraphes sur 500 malgré ses 10% d'intentions de vote. Président de l'Association des maires de France (AMF), David Lisnard, qui soutient Valérie Pécresse, prend cette initiative "à titre personnel", "pour montrer que les parrainages ne valent pas soutien". "Si Jean-Luc Mélenchon, ou Marine Le Pen, qui a une implantation ancienne avec un parti politique important et qui est deuxième dans les sondages, ou Éric Zemmour qui a une dynamique, ne pouvaient pas se présenter, cela serait une grave atteinte à la démocratie", a-t-il aussi justifié rappelant que les maires, mais aussi les parlementaires, les conseillers régionaux ou départementaux peuvent donner des parrainages.

Si Valérie Pécresse, Emmanuel Macron ou Anne Hidalgo ont déjà leurs 500 parrainages, d'autres ne cachent pas leurs difficultés alors que l'échéance du 4 mars approche comme Eric Zemmour, Marine Le Pen ou Christiane Taubira (seulement 86 signatures).