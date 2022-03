Présidentielle : comment Emmanuel Macron se lance dans la campagne

La campagne d'Emmanuel Macron pour la présidentielle a commencé ce week-end. Les militants sont mobilisés, et malgré le contexte ukrainien, une importante opération de tractage s’est organisée en fin de semaine dernière. Le chef de l'Etat va maintenant effectuer son premier déplacement en tant que candidat. Il sera ce lundi soir à Poissy, dans les Yvelines, pour échanger avec des habitants. Mais avant, le président candidat s'est rendu à son QG de campagne, dans le 8e arrondissement de la capitale, où se trouvait Europe 1.

Emmanuel Macron est arrivé lundi en fin de matinée à l’arrière de sa voiture présidentielle et escorté par son service de sécurité. Une entrée par l'arrière du bâtiment pour une première venue à son QG. Le candidat Macron a réuni physiquement une centaine de personnes, dont l’ancien Premier ministre Edouard Philippe, le maire de Nice Christian Estrosi, ou encore Natacha Bouchart, la maire de Calais.

Des élus mais également des acteurs de la société civile, investis dans le monde associatif et éducatif ont été conviés, tout comme les élus qui ont accordé leurs parrainages à Emmanuel Macron. Au total, 1.900 personnes ont été invitées à suivre en visioconference cette réunion.

"Des ambassadeurs" pour porter son bilan et son projet

L’équipe de campagne du candidat appelle ce premier cercle de soutien "les ambassadeurs". Le message que leur adresse Emmanuel Macron est qu'il a besoin d'eux et qu'ils sont des relais pour porter son bilan et son projet. Mais aussi qu'il compte d’autant plus s’appuyer sur eux dans ce contexte où le candidat président aura moins de temps que prévu à accorder à la campagne.

Ce lundi soir Emmanuel Macron sera à Poissy, chez son ami le maire Karl Olive. Il doit s’exprimer dans un format d’inspiration "grand débat" à 18h30 devant 200 personnes. "Des habitants et non pas des militants", assure-t-on dans l’entourage d’Emmanuel Macron.