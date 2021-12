Présidentielle : à la peine dans les sondages, la gauche va-t-elle s'unir ?

À la peine dans les sondages, la gauche, dont tous les champions sont sous la barre des 10%, va-t-elle se réunir autour d'une candidature unique pour la prochaine élection présidentielle ? C'est en tout cas le souhait d'Arnaud Montebourg, crédité de 2% d'intentions de vote dans le dernier sondage Elabe, qui a déclaré dans une lettre postée sur Twitter être "prêt à offrir [sa] candidature à un projet commun". Concrètement, il est prêt à renoncer à sa candidature pour permettre l'union de la gauche.

Hidalgo devrait proposer une primaire de la gauche

De son côté, Anne Hidalgo est elle l'invitée du 20h de TF1 ce mercredi soir, officiellement pour "annoncer quelles suites elle entend donner à sa campagne". La maire de Paris devrait d'ailleurs faire un pas en faveur d'une candidature commune de la gauche en proposant l'organisation d'une nouvelle primaire commune à toute la gauche. L'exercice a en effet permis à François Hollande de remporter la présidentielle de 2012, mais n'a pas rencontré le même succès cinq ans plus tard avec Benoit Hamon. Ce dernier étant éliminé dès le premier tour avec 6,35% des suffrages.

Christiane Taubira comme clé de voute de l'union ?

Depuis plusieurs semaines, la gauche cherche une solution pour essayer de n'avoir qu'une seule candidature. Certains ténors ont même essayé de convaincre François Hollande, qui a décliné. L'ancien président soutient d'ailleurs toujours Anne Hidalgo, mais il dit beaucoup de bien également d'une personne dont le nom revient d'ailleurs souvent lorsqu'est évoqué l'union de la gauche… Christiane Taubira.

Mais cette hypothèse ne va pas de soit non plus : Yannick Jadot refuse catégoriquement de céder sa place car il a remporté une primaire. Même son de cloche chez Jean-Luc Mélenchon, qui considère être le seul capable d'accéder au second tour de la présidentielle.