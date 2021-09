Pourquoi Edouard Philippe soutient Emmanuel Macron tout en lançant son propre parti

Edouard Philippe a annoncé dimanche qu'il apporterait un soutien "complet" au président Emmanuel Macron pour la présidentielle de 2022. "Mon soutien sera complet au président de la République en 2022", a affirmé le maire du Havre dans l'émission 7 à 8 de TF1, invoquant plusieurs raisons dont la "loyauté" et la nécessité d'"accentuer" les réformes lancées depuis 2017. Il a également mis en avant le fait qu'"Emmanuel Macron est fait d'un métal dont je ne vois pas beaucoup la trace dans tous ceux qui sont candidats aujourd'hui à l'élection présidentielle".

Mais Edouard Philippe veut absolument peser dans la balance et faire en sorte qu’Emmanuel Macron n’ait d’autre choix que de composer avec lui. L'ancien Premier ministre soutient donc son ex-patron pour 2022 et reste à ses côtés, tout en lançant son propre parti dans trois semaines. Il compte en effet se forger une arme et un outil pour ne pas se retrouver dilué dans la majorité en cas de réélection du chef de l'Etat.

Un outil pour faire pression

Car qui dit parti dit potentiellement groupe parlementaire à l’Assemblée nationale et au Sénat. Et plus son groupe sera important, plus sa parole aura de poids. Une position qui lui permettrait de faire pression en cas de désaccord si deuxième quinquennat d’Emmanuel Macron il y a.

Quant à son positionnement politique, Edouard Philippe entend être entre La République en Marche et Les Républicains. Plus sur un "entre deux" qu'un "en même temps". "Je ne suis pas un homme impatient. Toute chose vient à point", jure le maire du Havre. Avec cette stratégie, son objectif est clair : l’élection présidentielle de 2027.