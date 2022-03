Présentation du programme de Macron : «Moi, j’ai vu un télévangéliste», assène Jordan Bardella

Jordan Bardella n'a pas été convaincu par la présentation du programme d'Emmanuel Macron jeudi lors d'une conférence de presse à Aubervilliers. Invité d'Europe 1 ce vendredi, le président par intérim du Rassemblement national a estimé que le président sortant avait tenu un discours vide de sens et de propositions.

Macron responsable de la plupart des crises qui ont marqué son quinquennat

"Moi, j'ai vu un télévangéliste enfiler des déclarations très creuses. Je me mets à la place des Français qui se disent 'est-ce qu'on va subir cela cinq années supplémentaires ?', j'ai vu un président qui ne répond de rien et surtout qui refuse la confrontation avec son propre bilan", affirme Jordan Bardella.

Le président par intérim du Rassemblement national tient Emmanuel Macron pour responsable de la plupart des crises qui ont marqué son quinquennat. "Les gilets jaunes c'est lui, avec l'augmentation des taxes sur l'essence qu'il a décidée quand il est arrivé à la tête de l'Etat", rappelle-t-il. "Le manque de lits à l'hôpital public et les 27.000 lits qui ont été supprimés depuis 2013 puisqu'il était ministre de l'Economie, c'est lui aussi. Ces lits ont manqué aux soignants pendant la crise du Covid. La mobilisation contre la réforme des retraites, c'est lui aussi".

"Il n'évoque pas le quotidien des Français"

Jordan Bardella estime qu'Emmanuel Macron ne peut plus "fuir son bilan" comme il le fait actuellement. Concernant les propositions présentées hier par le chef de l'Etat, le président par intérim du RN déplore qu'Emmanuel Macron se soit "renié". "Il est passé en 2017 du 'nationalisme, c'est la guerre' à parler d'indépendance et de souveraineté. C'est tout et le contraire de tout en permanence. Sauf qu'il n'évoque à aucun moment le quotidien des Français, c'est-à-dire les fins de mois difficiles, l'explosion des tarifs du gaz et de l'électricité et l'insécurité qui explose", souligne Jordan Bardella.