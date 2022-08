Pouvoir d'achat : «Les problèmes qui préexistaient à l'été demeurent», affirme Jérôme Guedj

La rentrée politique sera-t-elle explosive ? Le premier conseil des ministres aura lieu mercredi et le gouvernement se penchera sur plusieurs dossiers brûlants comme le pouvoir d'achat, la crise énergétique ou la réforme des retraites. Pour Jérôme Guedj, député PS-Nupes de l'Essonne, invité d'Europe 1 lundi, "les problèmes qui préexistaient à l'été demeurent". "Les questions de pouvoir d'achat, de rentrée scolaire, de loyer... Tout cela n'a pas été réglé par la loi pouvoir d'achat présentée comme une panacée."

"Des mesures qui vont mettre le feu aux poudres"

"Le coût de la vie chère va demeurer le sujet de préoccupation premier", a-t-il affirmé sur Europe 1 lundi. "Le gouvernement nous annonce des mesures qui vont elles-mêmes mettre le feu aux poudres ! Quand on nous parle que les trois sujets principaux de la rentrée vont être la réforme de l'assurance chômage, c'est-à-dire le durcissement des conditions d'indemnisation des chômeurs, le lancement de la réforme des retraites avec l'objectif maintenu de la retraite à 65 ans et une réforme pour obliger les bénéficiaires du RSA à fournir 15h d'activité et de travail [...] oui, la rentrée est potentiellement explosive."