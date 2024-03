Pourquoi Emmanuel Macron prend la parole sur l'Ukraine ce jeudi

Emmanuel Macron va s'expliquer jeudi soir devant les Français, "les yeux dans les yeux", sur les enjeux du soutien à l'Ukraine, après ses propos controversés sur le possible envoi de militaires occidentaux, face à une Russie de plus en plus "menaçante" en Europe. Renforcement des aides militaires et humanitaires, sanctions contre la Russie... Cette intervention vient réaffirmer la position de la France sur le soutien à l'Ukraine.

Discréditer le RN

Les oppositions à la majorité restent divisées sur les conditions du soutien à l'Ukraine. À droite comme à gauche, on refuse d'une part l'envoi de troupes au sol en Ukraine et de l'autre son intégration au sein de l'Union européenne. Pour ces raisons, La France insoumise et la Gauche démocrate et républicaine ont voté contre quand le Rassemblement national a préféré s'abstenir.

Ces choix pourraient être pointés du doigt par le chef de l'État car le véritable objectif politique d'Emmanuel Macron est de contraindre tous les partis politiques à se positionner par rapport à la Russie. Il tente d'installer ce sujet dans la campagne des européennes afin de rassurer la population et en particulier son électorat sur une éventuelle escalade du conflit et discréditer par la même occasion la liste du Rassemblement national, toujours première dans les sondages.